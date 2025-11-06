Calcio per il Rimini un calvario senza fine | altri 3 punti di penalizzazione e 2 mila euro di ammenda

Riminitoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tunnel senza luce in fondo. E’ quello che stra attraversando la Rimini Calcio, che dovrà scontare una nuova penalizzazione di classifica. Il Tribunale federale nazionale (Tfn) ha sanzionato nella giornata di giovedì (6 novembre) il club biancorosso (Girone B di serie C) con un’ammenda di 2.000. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

calcio rimini calvario senzaRimini senza tifosi al seguito per due mesi: trasferte vietate dopo i sequestri di Campobasso - informa che, con decreto ministeriale emanato il 5 novembre 2025, ... Segnala corriereromagna.it

calcio rimini calvario senzaRimini Calcio, 5 trasferte senza tifosi: anche la Samb e il derby con il Ravenna - Disposto divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Provincia di Rimini e chiusura del settore ospiti degli stadi interessati dalle gare ... Come scrive altarimini.it

Calcio: violazioni amministrative, Rimini e Ternana deferite - Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Rimini e la Ternana (Girone B di Serie C) nonché i rispettivi ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Rimini Calvario Senza