Calcio per il Rimini un calvario senza fine | altri 3 punti di penalizzazione e 2 mila euro di ammenda

Un tunnel senza luce in fondo. E’ quello che stra attraversando la Rimini Calcio, che dovrà scontare una nuova penalizzazione di classifica. Il Tribunale federale nazionale (Tfn) ha sanzionato nella giornata di giovedì (6 novembre) il club biancorosso (Girone B di serie C) con un’ammenda di 2.000. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

