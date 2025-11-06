Calcio l’Italia travolge la Bolivia e infila la seconda vittoria ai Mondiali U17 | Inacio sugli scudi

L’Italia ha sconfitto la Bolivia con un rotondo 4-0 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 17 di calcio. Dopo aver sconfitto il Qatar per 1-0, la nostra Nazionale ha prevalso in maniera più nitida contro la compagine sudamericana e si è così issata in solitaria in testa alla classifica del gruppo A con sei punti, in attesa dello scontro diretto tra Sudafrica (3) e i padroni di casa (0). Gli azzurri hanno nei fatti meritato la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove incomincerà la lunga fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo, in programma ad Al Rayyan il prossimo 24 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

