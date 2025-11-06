Calcio a 5 | Feldi Eboli-Meta Catania piatto forte della settima giornata di Serie A
La Serie A 2025-2026 di calcio a 5, prima di lasciare spazio poi al breve ma intenso raduno della nazionale per l’amichevole di lusso dell’Italia contro la Spagna (martedì 11 novembre alle ore 20.00 a Campo Ligure), sta per tornare per vivere la 7a giornata di questa stagione regolare. Si gioca tutto fra venerdì 7 e sabato 8 novembre, con i lombardi del Mantova designati per il turno di riposo. Dulcis in fundo: il big match sarà quello tra Feldi Eboli e Meta Catania (8 novembre alle 20.30), prima a 15 punti contro seconda a 13, in un incrocio campano-siculo che potrà già svelare – anche se in maniera “primordiale” – i valori delle due squadre che puntano al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
7° giornata Pirossigeno Cosenza venerdì 7 novembre - ore 20:30 PalaPirossigeno diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 8° giornata FELDI EBOLI venerdì 14 novembre - ore 20:3 - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO A 5, VITTORIA IN RIMONTA PER LA FELDI EBOLI Nella serata di Halloween, la Feldi Eboli tira uno scherzetto al Mantova. Grazie ad una ripresa irresistibile, le volpi di... - X Vai su X
Calcio a 5: Feldi Eboli-Meta Catania, piatto forte della settima giornata di Serie A - 2026 di calcio a 5, prima di lasciare spazio poi al breve ma intenso raduno della nazionale per l'amichevole di lusso dell'Italia contro ... Segnala oasport.it
Calcio a 5, Feldi Eboli a punteggio pieno e vittoria del Napoli nel derby campano del 6° turno in Serie A - La Feldi Eboli si conferma a punteggio pieno, con cinque partite completate nel torneo nazionale (un incontro ... Lo riporta oasport.it
Serie A KINTO, dal derby-SKY Match del PalaVesuvio a Meta Catania-Cosenza: sesta giornata da urlo - Tanti scontri diretti in ottica Final Eight: Feldi a Mantova, c'è Napoli Futsal- Come scrive msn.com