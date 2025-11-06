Calcio a 5 | Feldi Eboli-Meta Catania piatto forte della settima giornata di Serie A

La Serie A 2025-2026 di calcio a 5, prima di lasciare spazio poi al breve ma intenso raduno della nazionale per l’amichevole di lusso dell’Italia contro la Spagna (martedì 11 novembre alle ore 20.00 a Campo Ligure), sta per tornare per vivere la 7a giornata di questa stagione regolare. Si gioca tutto fra venerdì 7 e sabato 8 novembre, con i lombardi del Mantova designati per il turno di riposo. Dulcis in fundo: il big match sarà quello tra Feldi Eboli e Meta Catania (8 novembre alle 20.30), prima a 15 punti contro seconda a 13, in un incrocio campano-siculo che potrà già svelare – anche se in maniera “primordiale” – i valori delle due squadre che puntano al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

