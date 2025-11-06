Cacciatori di streghe

Astrologa, erborista, medico ma, soprattutto ''strega enormissima'', come venne definita da chi la mandò al rogo, a Bologna, nel 1498. Più di cinquecento anni dopo, il comune di Crespellano ha deciso di rendere omaggio a Gentile Budrioli intitolandole un'area verde. Scelta opportuna, visto che la caccia alle streghe è tornata di gran moda. E non perché in giro ci siano tante streghe (anzi, purtroppo sono pochissime, se per strega s'intende chi pensa di testa sua e ha l'ardire di sfidare le convenzioni), ma perché sovrabbondano i loro cacciatori, moralisti con la verità in tasca e il fiammifero sempre acceso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it