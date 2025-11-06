Buon compleanno Carlo Lottieri André Silva Ferruccio Soleri…
Buon compleanno Carlo Lottieri, André Silva, Ferruccio Soleri, Cristiana Muscardini, Massimo Franco, Massimo Ficcadenti, Alessandra Arachi, Piero Giacomelli, Luigi Rana, Tomas Pichler, Niccolò Campriani, Adrianni Zanatta, Andrea Mazzarani, Dominik Windisch, Andrea Marchisio, Stefano Mauro Pizzamiglio, Lorenzo Baldassarri, Giulio Maria Furente. Oggi 6 novembre compiono gli anni: Ferruccio Soleri, attore; Franco Venanti, pittore, scrittore; Giancarlo Catarsi, ex calciatore; Carlo Liberati, arcivescovo; Marino Vigna, ex ciclista, dirigente; Massimo Taglialavore, politico; Sergio Biraghi, ammiraglio; Guerrino Crivello, attore; Roberto Antonelli, filologo; Alberto Maggi, teologo, biblista; Bruno Branciforte, ammiraglio; Riccardo Conti, politico, imprenditore; Cristiana Muscardini, politica; Sergio Pagano, vescovo; Adriano Santini, generale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
"Buon compleanno. Ti aspetto sempre... ogni giorno... ogni istante": Gli auguri della sorella di Cristian Cannone nel giorno in cui compie 45 anni. E' scomparso da #Roma il #13aprile 2024, quando si è allontanato dal pronto soccorso di un ospedale del quarti - facebook.com Vai su Facebook