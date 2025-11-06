Buon compleanno Carlo Lottieri André Silva Ferruccio Soleri…

Romadailynews.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon compleanno Carlo Lottieri, André Silva, Ferruccio Soleri, Cristiana Muscardini, Massimo Franco, Massimo Ficcadenti, Alessandra Arachi, Piero Giacomelli, Luigi Rana, Tomas Pichler, Niccolò Campriani, Adrianni Zanatta, Andrea Mazzarani, Dominik Windisch, Andrea Marchisio, Stefano Mauro Pizzamiglio, Lorenzo Baldassarri, Giulio Maria Furente. Oggi 6 novembre compiono gli anni:  Ferruccio Soleri, attore; Franco Venanti, pittore, scrittore; Giancarlo Catarsi, ex calciatore; Carlo Liberati, arcivescovo; Marino Vigna, ex ciclista, dirigente; Massimo Taglialavore, politico; Sergio Biraghi, ammiraglio; Guerrino Crivello, attore; Roberto Antonelli, filologo; Alberto Maggi, teologo, biblista; Bruno Branciforte, ammiraglio; Riccardo Conti, politico, imprenditore;  Cristiana Muscardini, politica; Sergio Pagano, vescovo; Adriano Santini, generale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

buon compleanno carlo lottieri andr233 silva ferruccio soleri8230

© Romadailynews.it - Buon compleanno Carlo Lottieri, André Silva, Ferruccio Soleri…

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Carlo Lottieri