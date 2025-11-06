Brescia | mostra collettiva indirizzo inesistente
L’associazione Ucai di Brescia comunica l’apertura della mostra collettiva “Indirizzo inesistente”, che si terrà nelle Stanze del Ciliegio all’interno del Museo Diocesano di Brescia in Via Gasparo da Salò 13, dall’8 novembre al 22 novembre 2025. L’inaugurazione è prevista per il giorno di sabato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
