Brescia – Disparità salariale? La subiscono le donne, ma il problema non è solo femminile, bensì di tutta la società, che ne paga il costo. Eppure, nel Bresciano, il gender pay gap resta alto, sopra la media nazionale: il divario del salario di base delle lavoratrici rispetto a quello dei colleghi è del 16%, ma sale al 29% per le componenti accessorie. I dati arrivano dal primo Rapporto sulla parità occupazionale e salariale nella provincia di Brescia, curato da Maria Laura Parisi dell’Università degli studi, presentato dalla Commissione Pari opportunità del Comune (guidata da Maria Sole Bannò), come approfondimento dell’indagine sull’occupazione femminile e maschile nelle imprese lombarde voluta dalla Regione e dalla consigliera di Parità Annamaria Gandolfi (alla presentazione anche la consigliera di Parità provinciale, Daniela Edalini). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, la ricerca sul gap salariale e occupazionale: “Costo di tutti”

