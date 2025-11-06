Brembo il terzo trimestre chiude con ricavi a 909 milioni
“L’andamento del terzo trimestre riflette il contesto di mercato ancora complesso a livello globale – commenta Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo -. Ciononostante, i nostri risultati dimostrano la solidità del Gruppo di fronte a questa difficile fase per il settore automotive. L’EBITDA margin, pari al 17,8%, è superiore alle indicazioni fornite al mercato a inizio 2025. Pur avendo realizzato un programma di buyback e continuando il nostro piano di investimenti strategici, abbiamo ridotto l’indebitamento. Abbiamo inoltre completato l’espansione della capacità produttiva della joint venture in Germania e Italia per i dischi carboceramici ad alta tecnologia (BSCCB), oltre a lanciare la prima pinza in alluminio riciclato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
