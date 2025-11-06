Brasile 115 dei 117 morti nel blitz anti-narcos di Rio de Janeiro non erano indagati nell’inchiesta sul Comando Vermelho

Crescono le ombre sul più sanguinoso blitz della storia di Rio de Janeiro, quello che il 28 ottobre ha provocato la morte di 117 persone nelle favelas del Complexo Penha e Alemão. Dei 115 corpi finora identificati, nessuno era stato citato negli atti dell’inchiesta del Ministério Público (MP) sul traffico di droga gestito dal Comando Vermelho, l’organizzazione criminale che controlla buona parte dei quartieri popolari nella zona ovest della città. A confermarlo è il fascicolo d’indagine della Procura carioca, il quale è stata la principale fonte di informazioni usata dalla polizia per pianificare il megablitz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brasile, 115 dei 117 morti nel blitz anti-narcos di Rio de Janeiro non erano indagati nell’inchiesta sul Comando Vermelho

