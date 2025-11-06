BPER chiude i nove mesi con 1,48 miliardi di utile

Il Consiglio di amministrazione di BPER Banca, presieduto da Fabio Cerchiai, riunitosi il 5 novembre, ha approvato i risultati individuali e consolidati al 30 settembre 2025, registrando un utile netto di periodo pari a 1.478,6 milioni di euro e disponendo la distribuzione di un acconto sul. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

