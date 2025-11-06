Bologna turista derubata davanti a un bar di viale Pietramellara | 26enne inseguito dai Carabinieri

Un 26enne straniero è stato arrestato a Bologna per furto aggravato ai danni di una turista. Refurtiva recuperata grazie ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, turista derubata davanti a un bar di viale Pietramellara: 26enne inseguito dai Carabinieri

Ruba il trolley e uno zaino a una turista vicino alla stazione: arrestato - L'uomo di 26 anni è stato bloccato dai carabinieri in via Boldrini e trovato in possesso di un portatile e carte di credito della vittima ... Riporta msn.com

Ruba il trolley a una turista vicino la stazione, 26enne arrestato - Un 26enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rubato il trolley a una turista in viale Pietramellara a Bologna. Si legge su gazzettadibologna.it