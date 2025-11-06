Bologna turista derubata davanti a un bar di viale Pietramellara | 26enne inseguito dai Carabinieri

Notizie.virgilio.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 26enne straniero è stato arrestato a Bologna per furto aggravato ai danni di una turista. Refurtiva recuperata grazie ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

