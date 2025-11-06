Bolla di gas sulla città aria irrespirabile | Chiudete le finestre

Today.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taranto si è svegliata con una forte e persistente puzza di gas che ha invaso questa mattina numerosi quartieri. Le prime segnalazioni sono arrivate dai residenti di Lama e San Vito, ma in poco tempo le chiamate ai vigili del fuoco e ai carabinieri si sono moltiplicate, provenendo da varie aree. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Bolla di gas ionizzato da 50 milioni di masse solari - driven outflows sono bolle di gas in espansione prodotte all’interno delle galassie da esplosioni stellari estremamente violente. Scrive media.inaf.it

La bolla del gas liquefatto - E sempre più vicini al picco della domanda, mentre sul mercato ci si avvia a un eccesso di offerta senza precedenti? Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bolla Gas Citt224 Aria