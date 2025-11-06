Bolla di gas sulla città aria irrespirabile | Chiudete le finestre

Taranto si è svegliata con una forte e persistente puzza di gas che ha invaso questa mattina numerosi quartieri. Le prime segnalazioni sono arrivate dai residenti di Lama e San Vito, ma in poco tempo le chiamate ai vigili del fuoco e ai carabinieri si sono moltiplicate, provenendo da varie aree. 🔗 Leggi su Today.it