Bloccare il tracciamento di Google Dati di Posizione e Spostamenti

Chiunque abbia cercato di nascondere la propria posizione a Google si è imbattuto in un'amara verità: disattivare l'opzione "Cronologia delle posizioni" non era mai abbastanza: i dati di localizzazione continuavano ad essere archiviati e registrati attraverso l'impostazione " Attività web e app ", vanificando di fatto la nostra scelta. A partire dal 2024, le cose sono cambiate in modo strutturale, anche a seguito di pesanti cause legali e accordi transattivi. Google ha iniziato a trasferire i dati della cronologia Spostamenti (precedentemente nota come Timeline ) dai propri server alla memoria dei singoli dispositivi. 🔗 Leggi su Navigaweb.net