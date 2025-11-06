Black Friday 2025 quando iniziano e quando finiscono le offerte
È uno degli appuntamenti più attesi per gli acquisti online. Sin dal suo arrivo in Italia nel 2011, il Black Friday – nato negli Stati Uniti d’America – ha calamitato l’attenzione dei consumatori che lo sfruttano per mettere nel carrello un prodotto a lungo sognato ma messo in stand by per prezzi proibitivi. Già disponibili su Amazon così come sulle piattaforme di altre aziende, tra cui Mediaworld, le prime offerte nonostante alla data clou manchi ancora qualche settimana: ecco quali giorni cerchiare sul calendario per essere sicuri di non perdere le migliori promozioni. Black Friday, quando inizia e quali sono le date principali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
