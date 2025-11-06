Bisseck a Prime | Gol subito? Non può succedere! Dobbiamo fare meglio Io il difensore ideale per Chivu? Rispondo così

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Kairat Almaty. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Kairat Almaty, il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha commentato così il successo ottenuto per 2 a 1 nel 4° turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. IL GOL SUBITO – « La palla è andata alta, poi a volte nessuno sa chi deve andare a prenderla. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, non può succedere. Ma è successo e dobbiamo imparare da questo e fare meglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

