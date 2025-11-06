Bisseck a Prime | Gol subito? Non può succedere! Dobbiamo fare meglio Io il difensore ideale per Chivu? Rispondo così

Internews24.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Kairat Almaty. Intervenuto nel corso del postpartita di  Inter Kairat Almaty, il difensore nerazzurro Yann Bisseck  ha commentato così il successo ottenuto per 2 a 1 nel  4° turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Prime Video. IL GOL SUBITO – « La palla è andata alta, poi a volte nessuno sa chi deve andare a prenderla. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, non può succedere. Ma è successo e dobbiamo imparare da questo e fare meglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

bisseck a prime gol subito non pu242 succedere dobbiamo fare meglio io il difensore ideale per chivu rispondo cos236

© Internews24.com - Bisseck a Prime: «Gol subito? Non può succedere! Dobbiamo fare meglio. Io il difensore ideale per Chivu? Rispondo così»

Scopri altri approfondimenti

bisseck prime gol subitoInter, Bisseck sul gol subito dal Kairat: "A volte nessuno sa chi deve prenderla" - Il difensore dell'Inter, Yann Bisseck, ha parlato a Prime Video al termine della gara vinta dai nerazzurri contro il Kairat Almaty. Si legge su tuttomercatoweb.com

bisseck prime gol subitoAdani: "Gol di Zielinski? Non sai se è più bello l'assist o il tiro. Sul giallo a Bisseck dico che..." - Nel suo intervento a La Domenica Sportiva, Daniele Adani si sofferma sul primo gol segnato ieri dall'Inter. Da msn.com

bisseck prime gol subitoCdS - Fase difensiva da rivedere: ha funzionato Bisseck da centrale - Resta la stranezza su come siano state spartite: 9 degli 11 gol incassati sono arrivati in sole 3 partite, quelle con Udinese, Juve ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bisseck Prime Gol Subito