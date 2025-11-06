Bisseck a Inter TV | È stata una gara tosta hanno giocato bene loro ma noi…

Internews24.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bisseck il commento del giocatore nerazzurro: «Gara tosta, ma siamo forti e crediamo in noi stessi. Spero nella convocazione in Nazionale». Quarta vittoria su quattro in Champions League per l’Inter, che supera il Kairat Almaty per 2-1 in una gara più complicata del previsto e raggiunge in vetta al maxi girone Bayern Monaco e Arsenal, tutte a quota 12 punti. Una partita intensa, segnata dalle reti di Lautaro Martínez e Carlos Augusto, ma anche da qualche disattenzione che ha permesso ai kazaki di rimanere in corsa fino alla fine. Al termine del match, ai microfoni di Inter TV, è intervenuto Yann Bisseck, protagonista di una prova solida in difesa: « È stata una gara tosta, hanno giocato bene loro ma noi sappiamo che dobbiamo migliorare e restare più concentrati. 🔗 Leggi su Internews24.com

bisseck a inter tv 200 stata una gara tosta hanno giocato bene loro ma noi8230

© Internews24.com - Bisseck a Inter TV: «È stata una gara tosta, hanno giocato bene loro ma noi…»

Argomenti simili trattati di recente

bisseck inter tv 200Bisseck a ITV : "Dobbiamo restare concentrati 90 minuti. La Nazionale? Se faccio bene all'Inter ci sarò..." - 1 contro il Kairat Almaty: “&#200; una partita tosta, loro hanno giocato bene, hanno fatto le ... Segnala msn.com

Bisseck via dall’Inter, le cifre: affare con la rivale per il sostituto - L’arrivo di Akanji ha tolto spazio al difensore tedesco, in questo avvio di stagione impiegato da Chivu soltanto in 2 partite, per appena ... Si legge su calciomercato.it

Inter, Bisseck: “Tutti parlano solo del mio errore con la Lazio che persino io mi ero dimenticato di aver segnato” - “Sei la prima persona che ha ricordato il fatto che ho segnato un gol con la Lazio, ti ringrazio perchè ormai anch’io l’avevo dimenticato “. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bisseck Inter Tv 200