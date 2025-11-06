Bisseck a Inter TV | È stata una gara tosta hanno giocato bene loro ma noi…

Quarta vittoria su quattro in Champions League per l'Inter, che supera il Kairat Almaty per 2-1 in una gara più complicata del previsto e raggiunge in vetta al maxi girone Bayern Monaco e Arsenal, tutte a quota 12 punti. Una partita intensa, segnata dalle reti di Lautaro Martínez e Carlos Augusto, ma anche da qualche disattenzione che ha permesso ai kazaki di rimanere in corsa fino alla fine. Al termine del match, ai microfoni di Inter TV, è intervenuto Yann Bisseck, protagonista di una prova solida in difesa: « È stata una gara tosta, hanno giocato bene loro ma noi sappiamo che dobbiamo migliorare e restare più concentrati.

