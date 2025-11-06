Bimbo di 4 anni si ustiona con il latte bollente | portato in elisoccorso al Maggiore di Parma

Parmatoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di quattro anni è stato trasportato dall'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere rimasto ustionato dal latte bollente, in precedenza messo dentro un microonde per essere riscaldato.Come ricostruisce IlPiacenza l’allarme è scattato intorno alle 10 della mattina di giovedì. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bimbo 4 anni ustionaBimbo di 4 anni si rovescia addosso una pentola di acqua bollente e si ustiona: elitrasportato in ospedale - Il piccolo si è rovesciato una pentola di acqua bollente mentre si trovava negli spazi di una strut ... Secondo ildolomiti.it

bimbo 4 anni ustionaBimbo di 4 anni ustionato in casa con l'acqua bollente - Un bimbo di soli 4 anni è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per le ustioni riportate a seguito di un incidente domestico: si è rovesciato addosso dell'acqua bollente. Segnala bresciatoday.it

bimbo 4 anni ustionaSi rovescia addosso una pentola d’acqua bollente: bimbo di 4 anni elitrasportato d’urgenza - Bambino di 4 anni ustionato a Lazise: trasportato in elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento dopo incidente in residence turistico. nordest24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bimbo 4 Anni Ustiona