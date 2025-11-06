Bimbo di 4 anni si ustiona con il latte bollente | portato in elisoccorso al Maggiore di Parma
Un bambino di quattro anni è stato trasportato dall'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere rimasto ustionato dal latte bollente, in precedenza messo dentro un microonde per essere riscaldato.Come ricostruisce IlPiacenza l’allarme è scattato intorno alle 10 della mattina di giovedì. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
