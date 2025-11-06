Biella blitz nei boschi del Favaro | due arresti e sequestro di droga armi e contanti dopo l' inseguimento

Due cittadini marocchini arrestati nei boschi di Biella per spaccio e porto d’armi. Sequestrati droga, armi e denaro dopo le segnalazioni dei residenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Biella, blitz nei boschi del Favaro: due arresti e sequestro di droga, armi e contanti dopo l'inseguimento

Approfondisci con queste news

Arrivano due sconfitte di fila nella settimana con turno infrasettimanale per la S. Bernardo Campus. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, Biella Next passa al pala Campus di Corneliano d’Alba con un blitz che matura con un prorompente primo periodo (9-2 - facebook.com Vai su Facebook

Biella, blitz nei boschi del Favaro: due arresti e sequestro di droga, armi e contanti dopo l'inseguimento - Due cittadini marocchini arrestati nei boschi di Biella per spaccio e porto d’armi. Segnala virgilio.it

Biella, la droga si sposta nei boschi: "Così i 'pali' indirizzano i compratori verso le tende dello spaccio" - Ne vengono arrestati due, ventenni che per tenere lontana la concorrenza sono armati di machete e coltello, utili anche a convincere la clientela a non ... Da lastampa.it

Spacciatori arrestati nei boschi di Biella - Due cittadini marocchini di 34 e 37 anni sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od ... Lo riporta ansa.it