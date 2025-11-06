Biella 45enne investe un carabiniere durante la fuga in moto | inseguimento tra tre comuni
Un 45enne è stato arrestato a Biella dopo aver tentato la fuga e ferito un Carabiniere durante un controllo stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Biella, tenta di investire un carabiniere e viene arrestato - Un uomo di 45 anni, biellese, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Riporta rainews.it
