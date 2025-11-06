Berrettini show contro Vukic | 15 ace e colpi da applausi
Matteo Berrettini lancia un chiaro messaggio: per la Coppa Davis lui è pronto. Conferma le buone sensazioni dell'esordio approdando ai quarti a Metz (Atp 250) con una bella vittoria, pe 7-6 (5) 6-3 ai danni di Aleksandar Vukic. Pesante con il dritto, lucido nell'utilizzo dello slice di rovescio per togliere tempo all'australiano, all’azzurro "è bastato" alzare il livello nel tie-break del primo set e un break nel secondo, aiutato non poco da ben 15 ace. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
