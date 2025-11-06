Berghain anticipa il nuovo album di Rosalìa tra mistero dolore e senso del divino

A volte il silenzio che segue una rottura suona come un'orchestra. E a volte quell'orchestra è diretta da Rosalia. Apertura. Berghain, la prima anticipazione dell'album LUX, non è una canzone qualunque. È una cerimonia. Un esorcismo registrato in tre lingue e con tre anime diverse, la sua, quella di Björk e quella di Yves Tumor. Più che un ritorno, sembra una reinterpretazione del passato. Più che un ritorno, sembra una reinvenzione spirituale. Al posto del ritmo, ci sono violini. Al posto delle percussioni, ci sono respiri spezzati. La produzione suona come se una messa barocca si fosse insinuata in un club berlinese alle cinque del mattino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

