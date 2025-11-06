Creare uno spazio reale, partecipato e costruttivo di confronto tra le istituzioni e le comunità migranti, dove ascoltare e farsi ascoltare, dove raccogliere proposte e condividere bisogni, dove costruire insieme risposte capaci di rafforzare la coesione sociale e promuovere il riconoscimento reciproco. È con questo spirito che il Comune di Bergamo avvia un nuovo percorso di partecipazione civica con la costituzione del Tavolo delle Politiche Interculturali, uno spazio di confronto e dialogo tra le diverse comunità cittadine, nato per promuovere la partecipazione attiva, la collaborazione e il riconoscimento reciproco tra persone di origini e culture differenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo, nasce il Tavolo delle politiche interculturali: uno spazio di confronto tra le diverse comunità cittadine