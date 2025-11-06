Bergamo in centro torna la giostra di Natale E dall’11 novembre si prepara la ruota panoramica

PER I BAMBINI. Bergamo si prepara a indossare il suo abito più luminoso. Giovedì mattina 6 novembre, nel cuore della città, in piazza Vittorio Veneto, sono cominciati i lavori per installare la storica giostra dei cavalli, quella che da trent’anni accompagna grandi e piccini nel tempo incantato del Natale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

