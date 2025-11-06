Benevento LNDC Animal Protection realizza un rifugio per gatti malati e disabili con il sostegno di Giorgio Panariello

Tempo di lettura: 2 minuti Una vittoria di grande intensità, conquistata con tenacia dopo sei ore di gioco e momenti in cui la tensione è stata altissima. Giorgio Panariello, Presidente onorario di LNDC Animal Protection e sostenitore delle nostre battaglie, ha trionfato nell'ultima edizione di "LOL – Chi ride è fuori ". Con un gesto di grande generosità, che rispecchia perfettamente la sua sensibilità e il suo impegno civile, ha scelto di dividere il premio con il secondo classificato, devolvendo la sua parte a favore della nostra associazione. Grazie al suo contributo, è stato possibile realizzare un progetto a lungo sognato: un gattile dedicato a gatti disabili e affetti da gravi patologie come FIP, FIV e FELV, condizioni che rendono la loro adozione estremamente difficile e che troppo spesso li condannano a una vita di esclusione.

