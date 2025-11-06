Bellezza chiama bellezza la ' Galleria a cielo aperto' di via Giorgio Regnoli si rinnova con ' Innesti'

Forlitoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato inaugura in via Giorgio Regnoli la 13esima edizione di 'Galleria a cielo aperto', iniziativa anti-degrado dell'associazione Regnoli 41 per rendere l'arte a portata di tutti e rendere la strada del centro storico attrattiva ai passanti e turisti. Tema del nuovo progetto sarà ‘Innesti’, con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bellezza chiama bellezza galleriaBellezza chiama bellezza, la 'Galleria a cielo aperto' di via Giorgio Regnoli si rinnova con 'Innesti' - Sabato inaugura in via Giorgio Regnoli la 13esima edizione di 'Galleria a cielo aperto', iniziativa anti- Scrive forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bellezza Chiama Bellezza Galleria