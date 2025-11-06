Belgio e Paesi Bassi | il rispetto di Dublino come condizione per la solidarietà europea in materia di migrazione

Belgio e Paesi Bassi chiedono che la Commissione europea renda il rispetto delle regole di Dublino una condizione imprescindibile per accedere agli aiuti previsti dal nuovo piano di ripartizione dei migranti dell’Unione europea. La richiesta è contenuta in una lettera inviata al commissario per la Migrazione, Magnus Brunner. Le regole di Dublino stabiliscono che il primo Paese dell’UE in cui un richiedente asilo mette piede è responsabile dell’esame della sua domanda. Il sistema è da tempo criticato perché impone un carico eccessivo sui Paesi di frontiera, che si trovano ad accogliere la maggior parte dei migranti in arrivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Belgio e Paesi Bassi: il rispetto di Dublino come condizione per la solidarietà europea in materia di migrazione

