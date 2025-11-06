Battibecco tra Lookman e Juric dopo il cambio il tecnico | Cose che capitano ogni giorno e si risolvono

Marsiglia (Francia). Tensione in casa Atalanta nel finale della partita con il Marsiglia, vinta 1-0 con gol di Samardzic nel finale. Dopo essere stato sostituito con Musah, Ademola Lookman ha avuto un pesante battibecco con Ivan Juric mentre rientrava in panchina. È successo tutto al 75’, quando il tecnico ha deciso di togliere dal campo il numero 11, particolarmente contrariato soprattutto dopo essersi visto annullare pochi minuti prima un gol che sembrava essere regolare. Uscito scuotendo il capo, in panchina ha rifiutato il saluto dell’allenatore nerazzurro, passandogli oltre. Juric non ha preso bene il comportamento del suo giocatore ed è andato faccia a faccia con lui. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Battibecco tra Lookman e Juric dopo il cambio, il tecnico: “Cose che capitano ogni giorno e si risolvono”

Altre letture consigliate

Rissa sfiorata tra Juric e Lookman: cosa è successo dopo il cambio in Marsiglia-Atalanta - Attimi di tensione intorno al 75' della partita di Champions League quando il nigeriano è uscito dal campo per far entrare Musah ... corrieredellosport.it scrive

Juric, dopo Carnesecchi Lookman: che scintille in panchina al momento del cambio - L'attaccante nigeriano è stato infatti protagonista di un battibecco in panchina al momento del cambio con il tecnico J ... Riporta msn.com

Lookman-Juric, è bufera: lite e duro faccia a faccia, devono separarli - L'attaccante, sostituito al 30' della ripresa della partita di Champions in casa dell'Olympique Marsiglia, non ha nascosto il proprio disappunto e quando e' p ... Da msn.com