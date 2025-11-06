basket trapani espugna napoli nella sesta giornata di serie a decisivo timothy allen con 19 punti ai partenopei non basta simms

Trapani fa saltare il fattore campo a Napoli battendo i partenopei per 90-97 nel secondo match odierno valevole per la sesta giornata della Serie A di basket 2025-2026. I siciliani hanno iniziato bene salvo subire poi la reazione dei padroni di casa, con gli uomini di Jasmin Repeša che hanno ritrovato fluidità in attacco nel quarto conclusivo per la fuga decisiva. Timothy Allen sugli scudi con la doppia doppia sfiorata (19 punti e 8 rimbalzi) al pari di JD Notae (16 punti), con 14 punti di John Petrucelli – 21 punti e 12 rimbalzi per Aamir Simms tra le fila di Napoli, con 18 punti messi a referto da Nazareth Mitrou-Long e 16 punti con 9 rimbalzi di Savion Flagg ma non sono bastati ad evitare il ko. 🔗 Leggi su Oasport.it

