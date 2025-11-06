C ade il Geas Sesto San Giovanni nella quinta giornata della EuroCup di basket femminile. La squadra lombarda cede alla formazione belga del Mechelen per 86-69 e deve così rimandare la qualificazione alla fase successiva. Sesto San Giovanni rimane al secondo posto, ma ora il Geas sarà atteso da una trasferta delicatissima in Romania contro il Sepsi all’ultima giornata, dove con una vittoria sarebbe certo di passare il turno. A Sesto San Giovanni non è bastata una strepitosa Tina Moore da 24 punti e 7 rimbalzi. In doppia cifra chiudono anche Madison Scott (16 punti) e Beatrice Attura (11). Per il Mechelen la migliore è stata Kennedy Todd-Williams, che ha sfiorato la doppia doppia con 18 punti e 8 rimbalzi e poi Heleen Nauwelaers con 16 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Sesto San Giovanni sconfitto dal Mechelen in EuroCup