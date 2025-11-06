Basket Brescia si prende il derby con Milano e Trapani sbanca Napoli
Milano, 5 novembred 2025 – Dopo l’anticipo di ieri che ha visto la Virtus Olidata Bologna sul campo della Openjobmetis Varese, la sesta giornata del campionato di Serie A di basket è proseguita con altre due gare di grande spessore: al PalaLeonessa A2A, la Germani padrona di casa ha raccolto il quarto successo di fila vincendo 98-92 il derby lombardo contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Un successo figlio della grande solidità messa in campo dai biancoblu, trascinati da Miro Bilan (23 punti e 11 rimbalzi), Jason Burnell (18), Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic). Pur concedendo qualche rimbalzo d’attacco a una Milano molto presente in avvio, la Germani è riuscita ad assestare una poderosa spallata tra primo e secondo quarto quando ha piazzato un 11-0 di parziale portandosi sul 29-20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
