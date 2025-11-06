Ballando con le stelle quando torna Andrea Delogu? Non ci sono buone notizie

Il programma di Milly Carlucci sta attraversando un momento difficile: due protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle potrebbero essere costrette a fermarsi. La prima è Andrea Delogu, che dopo il lutto per la scomparsa del fratello Evan – morto tragicamente in un incidente stradale a soli 18 anni – ha deciso di lasciare momentaneamente la trasmissione. Il pubblico si chiede ora se la conduttrice e speaker radiofonica riuscirà a tornare in gara o se il suo addio sarà definitivo. A complicare ulteriormente la situazione, anche Francesca Fialdini si è infortunata e ha raccontato di vivere giorni di grande incertezza, tra riposo forzato e speranza di rientrare al più presto sulla pista da ballo.

