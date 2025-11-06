Ballando con le stelle guerra di minuti e tutele | cosa sta succedendo tra Nancy Brilli e Barbara d’Urso
L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia. Il rumors che sta incendiando i social arriva direttamente dalla newsletter di Gabriele Parpiglia. Secondo quanto ricostruito dal giornalista e autore, nei corridoi di Ballando con le Stelle 2025 il clima sarebbe tutt’altro che sereno tra due protagoniste della stagione: Nancy Brilli e Barbara d’Urso. Parpiglia scrive di una tensione silenziosa, fatta di sorrisi davanti alle telecamere e irritazione dietro le quinte. Il dettaglio che avrebbe sconvolto lo staff è uno: Nancy Brilli avrebbe incaricato alcune persone di cronometrare esattamente i minuti in cui Barbara d’Urso appare in video, per dimostrare che lo spazio a lei concesso è superiore rispetto agli altri concorrenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vi piace questa coppia artistica nata a Ballando Con Le Stelle? #barbaradurso #PasqualeLaRocca #BallandoConLeStelle #ballando #fblifestyle @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook
Cantando con le stelle: “E se domani”, la versione a sorpresa di Francesca Fialdini. La puntata integrale di #BallandoConLeStelle è su #RaiPlay bit.ly/rivediBCLS2025 - X Vai su X
Ballando con le stelle, guerra tra Nancy Brilli e Barbara D’Urso? Coinvolti gli avvocati, ma il motivo è ridicolo - Pare che dietro le quinte di Ballando con le stelle si respiri una brutta ... Da donnapop.it
Barbara d’Urso nel mirino, spunta retroscena: “Guerra tra primedonne a Ballando” - L'articolo Barbara d’Urso nel mirino, spunta retroscena: “Guerra tra primedonne a Ballando” sembra essere il primo su LaNostraTv. Riporta msn.com
Ascolti tv del 4 ottobre, è guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales - È di nuovo sfida tra Rai e Mediaset: la guerra degli ascolti non si consuma soltanto nella striscia del prime time tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, ma anche nella prima serata di sabato 4 ... Da dilei.it