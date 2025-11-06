Ballando con le stelle guerra di minuti e tutele | cosa sta succedendo tra Nancy Brilli e Barbara d’Urso

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia. Il rumors che sta incendiando i social arriva direttamente dalla newsletter di Gabriele Parpiglia. Secondo quanto ricostruito dal giornalista e autore, nei corridoi di Ballando con le Stelle 2025 il clima sarebbe tutt’altro che sereno tra due protagoniste della stagione: Nancy Brilli e Barbara d’Urso. Parpiglia scrive di una tensione silenziosa, fatta di sorrisi davanti alle telecamere e irritazione dietro le quinte. Il dettaglio che avrebbe sconvolto lo staff è uno: Nancy Brilli avrebbe incaricato alcune persone di cronometrare esattamente i minuti in cui Barbara d’Urso appare in video, per dimostrare che lo spazio a lei concesso è superiore rispetto agli altri concorrenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

