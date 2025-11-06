Baia dopo 26 anni riapre la Cumana | tra storia e reperti la stazione ?immersiva?
A 26 anni dalla chiusura della vecchia fermata ferroviaria di Baia, alle pendici delle Terme romane, sarà inaugurata oggi alle 10.30 la nuova stazione: la prima archeologica sulla linea. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Baia, dopo 25 anni riecco la stazione della Cumana: giovedì 6 novembre il primo treno - Dopo un quarto di secolo di attesa, la stazione di Baia della Cumana torna finalmente operativa. Si legge su msn.com
Riapre dopo 25 anni la stazione di Baia della Cumana: il 6 novembre la prima corsa - Da giovedì 6 novembre riapre la stazione Baia della Cumana: il primo treno atteso per le 12. Da fanpage.it