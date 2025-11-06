Baia dopo 26 anni riapre la Cumana | tra storia e reperti la stazione ?immersiva?

Ilmattino.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 26 anni dalla chiusura della vecchia fermata ferroviaria di Baia, alle pendici delle Terme romane, sarà inaugurata oggi alle 10.30 la nuova stazione: la prima archeologica sulla linea. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

baia dopo 26 anni riapre la cumana tra storia e reperti la stazione immersiva

© Ilmattino.it - Baia, dopo 26 anni riapre la Cumana: tra storia e reperti la stazione ?immersiva?

