Bagagli smarriti in volo sì della Cassazione al risarcimento senza l’incubo scontrini

Repubblica.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Suprema Corte: per il rimborso non serve più fornire la lista del contenuto della valigia nè le ricevute di cosa si è ricomprato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

