Bagagli smarriti in volo sì della Cassazione al risarcimento senza l’incubo scontrini
La Suprema Corte: per il rimborso non serve più fornire la lista del contenuto della valigia nè le ricevute di cosa si è ricomprato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
