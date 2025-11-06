Azimut primi 9 mesi ricavi a €1 miliardo +7% utile netto a €386 milioni in crescita del 17% obiettivo per il 2025 €28 miliardi

Il CdA approva il resoconto intermedio al 30 settembre, utile operativo a 471 milioni e utile netto ricorrente in aumento del 17%. Previsto un dividendo superiore a 1,75 euro per azione e un nuovo piano di buyback Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. (AZM.IM) ha approvato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Azimut, primi 9 mesi ricavi a €1 miliardo (+7%), utile netto a €386 milioni in crescita del 17%, obiettivo per il 2025 €28 miliardi

Azimut: Giuliani, risultati nove mesi 2025 posizionano nostro gruppo ai vertici del settore - Zambotti, sono numeri superiori alle aspettative (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si legge su ilsole24ore.com

L'utile Azimut cresce nel trimestre, migliora stime su anno - Azimut chiude i primi 9 mesi del 2025 con un utile netto di gruppo a 386 milioni di euro e un utile netto ricorrente in crescita del 17% a 367 milioni. ansa.it scrive

Azimut Holding, i conti dei primi nove mesi del 2024 - Azimut Holding ha comunicato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2025 e ha fornito le previsioni per l’intero 2025, definendo una nuova politica dei dividendi. Da soldionline.it