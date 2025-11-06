aversa ricorda i caduti della grande guerra e celebra la giornata delle forze armate

Si è tenuta questa mattina, in piazza Municipio ad Aversa, la cerimonia commemorativa per l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre. Un momento di memoria e di riflessione per ricordare i caduti del conflitto, tra i quali anche trecento aversani . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

