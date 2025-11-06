Aversa ricorda i caduti della Grande Guerra e celebra la Giornata delle Forze Armate
Si è tenuta questa mattina, in piazza Municipio ad Aversa, la cerimonia commemorativa per l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre. Un momento di memoria e di riflessione per ricordare i caduti del conflitto, tra i quali anche trecento aversani . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate Il Comune di Gricignano di Aversa celebra questa ricorrenza per ricordare il valore dell’unità, dell’identità nazionale e il sacrificio di chi ha servito e serve il Paese con coraggio e dedizione. - facebook.com Vai su Facebook
Ferrandina (MT), una nuova lapide per i Caduti della Grande Guerra - Ferrandina ricorda i suoi Caduti della Prima Guerra Mondiale con una nuova lapide e una giornata dedicata alla memoria collettiva. Segnala trmtv.it
Recco ricorda i suoi Caduti con un grande evento musicale - Dalla Filarmonica Gioacchino Rossini Lunedì 10 novembre 2025, alle ore 21:00, la Chiesa di San Giovanni Battista di Recco ospiterà una serata di musica e ... Da msn.com