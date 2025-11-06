ATP Finals Torino | ecco l’esito del sorteggio dei gironi
Ci siamo quasi: le ATP Finals di Torino si stanno avvicinando e oggi si è tenuto il sorteggio per gli incroci del torneo. Ecco gli esiti di Sinner, Alcaraz e gli altri campioni. A Torino quest’oggi si sono svolti i sorteggi delle Nitto Atp Finals 2025, torneo che si terrà dal 9 al 16 novembre. Di seguito i gruppi e gli incroci dei migliori tennisti del mondo. ATP Finals di Torino: ecco chi con Sinner e chi con Alcaraz, l’esito. Ecco quindi quelli che sono stati gli esiti del sorteggio per le ATP Finals: Gruppo Bjorn Borg: 1 Jannik Sinner (Italia), 2 Alexander Zverev (Germania), 3 Ben Shelton (Stati Uniti), 4 Felix Auger-Aliassime (Canada) o Lorenzo Musetti (Italia). 🔗 Leggi su Sportface.it
