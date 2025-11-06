Atp Finals Sinner deve vincere per restare numero 1 | come cambiano le quote dopo i sorteggi

Gazzetta.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik ha un girone di ferro rispetto ad Alcaraz anche se ha battuto in queste ultime settimane i suoi tre avversari: Zverev, Shelton e Auger Aliassime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

