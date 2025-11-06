Atp Finals Sinner cerca la doppietta | svelati i sorteggi del torno di Torino

Il presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, ha specificato l'unicità di questa competizione: "Non solo ci sarà in palio il prize money più alto nella storia del tennis, ma anche per il numero 1 al mondo. Chi giocherà meglio tra Jannik e Sinner chiuderà l'anno in testa". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atp Finals, Sinner cerca la doppietta: svelati i sorteggi del torno di Torino

Leggi anche questi approfondimenti

Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo Borg del round robin delle Atp Finals, al via domenica a Torino. Dovrà vedersela con Alexander Zverev, Ben Shelton e chi si qualificherà tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti. L'altra testa di serie, Carlos Alcar - facebook.com Vai su Facebook

Ma che momento sta vivendo il nostro tennis? ? ATP FINALS singolare: Sinner ? ATP FINALS doppio: Bolelli-Vavassori ? WTA FINALS singolare: Paolini ? WTA FINALS doppio: Errani-Paolini #EurosportTennis #WTAFinalsRiyadh #NittoATPFinal - X Vai su X

Diretta Sinner, sorteggio NITTO ATP Finals: scopri gli avversari e il girone LIVE - L'azzurro si troverà ancora Zverev sulla sua strada e forse anche il derby. Si legge su tuttosport.com

Sinner, gli avversari alle Atp Finals di Torino: Jannik pesca Zverev, Shelton e uno tra Aliassime e Musetti. Il sorteggio - E Lorenzo Musetti, che sta disputando il torneo Atp 250 di Atene, spera di raggiungerlo. Scrive ilmessaggero.it

Atp Finals: I magnifici 8 di Torino, più uno. I titoli e il posto in classifica da Sinner a Musetti - Nel giorno del sorteggio dei gironi i nomi certi dei singolaristi (c'é anche il torneo di ... Si legge su ansa.it