Atp Atene Musetti resta in corsa per le Finals | battuto Muller 6-2 6-4

Feedpress.me | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria relativamente semplice ma molto importante per Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Atene. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e seconda forza del seeding, è approdato alle semifinali sui campi in cemento indoor della capitale greca piegando il francese Alexandre Muller, numero 43 del ranking Atp e quinto favorito del tabellone, col punteggio di 6-2 6-4. 🔗 Leggi su Feedpress.me

