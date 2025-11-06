ATP Atene 2025 Muller sfiderà Musetti nei quarti di finale

Il mercoledì del torneo ATP di Atene si caratterizza per i cinque incontri che completano l’allineamento del tabellone ai quarti di finale. Il francese Alexandre Muller vince la battaglia contro l’argentino Etcheverry e sarà l’avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale di domani. Lorenzo Musetti inizia la sua rincorsa all’ultimo posto utile per le ATP Finals con una vittoria sofferta contro un protagonista assoluto della storia recente del tennis. Il toscano rimonta 4-6 7-6(5) 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka in due ore e ventisette minuti. Nei quarti di finale in programma domani il toscano affronterà Alexandre Muller. 🔗 Leggi su Oasport.it

