Atletico Madrid-Levante sabato 08 novembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria netta per i Colchoneros?

Dopo le difficoltà di inizio stagione, l'Atletico Madrid sta tenendo un buon passo: quattro vittorie nelle ultime cinque gare di Liga per i Rojiblancos, che mercoledì hanno gioito anche in Champions, sconfiggendo con qualche patema i belgi dell'Union St.Gilloise. Sabato pomeriggio i Colchoneros saranno nuovamente impegnati al Metropolitano, per l'ultima gara di Liga prima della .

