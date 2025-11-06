Atalanta parla Juric | Lookman? Sono cose che capitano a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta

Atalanta, parla il tecnico nerazzurri Ivan Juric nel post partita: « Lazar ha fatto un grande gol, siamo molto felici» Ivan Juric ha analizzato a Sky nel post gara con soddisfazione la vittoria dell’Atalanta sul Marsiglia, maturata grazie al gol decisivo di Lazar Samardzic. Con questo successo i nerazzurri salgono a quota 7 punti nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Atalanta, parla Juric: «Lookman? Sono cose che capitano, a caldo si esagera un po' ma quello che conta è l'Atalanta»

