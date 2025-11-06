Atalanta parla Juric | Lookman? Sono cose che capitano a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta

Atalanta, parla il tecnico nerazzurri Ivan Juric nel post partita: « Lazar ha fatto un grande gol, siamo molto felici» Ivan Juric ha analizzato a Sky nel post gara con soddisfazione la vittoria dell'Atalanta sul Marsiglia, maturata grazie al gol decisivo di Lazar Samardzic. Con questo successo i nerazzurri salgono a quota 7 punti nella .

#Atalanta, parla #Juric: "Non ho alcun bisogno delle rassicurazioni dei #Percassi. Abbiamo fatto grandi partite, giocando molto bene e raccogliendo meno. La sconfitta di Udine a mente fredda la accetto: dopo 10-12 partite ad alti livelli può capitare di non esse - X Vai su X

TuttoUdinese.it. . Grande prova dei bianconeri che vincono e convincono contro l'Atalanta: 1-0 e tanti aspetti positivi di cui parlare! - facebook.com Vai su Facebook

