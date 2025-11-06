Appuntamento con la finale nazionale della VI edizione di Palco d' Autore | sul palco l' irpina Benedetta Tirri

Appuntamento con la finale nazionale della VI edizione di “Palco d'Autore” - L’evento si terrà domenica 9 novembre 2025 presso il locale “Tana del Blasco” a Salerno.Durante la serata, ideata da Tino Coppola e promossa da Bit & Sound Music, si esibiranno i 15 artisti finalisti selezionati: Aurora. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

