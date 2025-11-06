Apple TV annuncia La Décision il nuovo thriller politico con Diane Kruger

Apple TV ha annunciato “ La Décision ”, il nuovo thriller in lingua francese di sette episodi con il candidato al César Award Raphaël Personnaz (“The French Minister”, “The Richest Woman in the World”) e Diane Kruger, vincitrice del SAG Award (“Bastardi senza gloria”, “Saint-Exupéry”), diretto da Martin Bourboulon (“I tre moschettieri”) e Louis Farge (“Culte”, “Eldorado”). Si aggiungono al cast anche i vincitori del César Award Sami Bouajila (“Rapinatori: La Serie”, “Un figlio”), Marina Hands della Comédie Française (“Lady Chatterley”, “Off Season”) e Fanny Sidney (“Call My Agent!”). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche questi approfondimenti

Meta annuncia il debutto ufficiale di Whatsapp su Apple Watch, offrendo integrazione avanzata e maggiori funzioni di messaggistica protetta. https://tech.everyeye.it/notizie/whatsapp-app-apple-watch-come-installarla-come-funziona-839354.html?utm_medi - facebook.com Vai su Facebook

Tim Cook annuncia una donazione di Apple per le vittime dell’uragano Melissa - X Vai su X

Per Apple TV Cupertino sforna animazione e suono di avvio nuovi - Apple ha ufficialmente completato il rebranding del suo servizio di streaming, rinominando Apple TV+ in semplicemente Apple TV, una mossa già annunciata un mese fa, che va oltre il cambio estetico e ... Secondo macitynet.it

Apple TV, ufficializzato il rebrand: "nuovo" nome e nuovo suono firmato Finneas - Secondo quanto dichiarato da David Taylor, Head of Music di Apple, Finneas ha fornito "un suono completamente originale che trasmette un senso cinematografico e magico". hdblog.it scrive