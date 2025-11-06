Apple e Google accordo da 1 miliardo sull’intelligenza artificiale di Gemini
La silenziosa guerra tra Apple e Google a colpi di smartphone e sistemi operativi sembra ormai un ricordo. Ed è un ricordo che vale ben 1 miliardo di dollari ogni anno, una cifra che Apple si appresta a versare nelle casse di Google per resuscitare Siri e Apple Intelligence che arrancano dietro la concorrenza. Siri, ha sempre annaspato per raggiungere i livelli di Alexa di Amazon e del vecchio Google Assistant, mentre la nuova IA di Apple che doveva potenziare l’assistente vocale, è nata in ritardo sul percorso rispetto a ChatGPT di OpenAI e Google Gemini. È un accordo che appare fantaeconomia vista la storica rivalità delle due aziende di Cupertino e di Mountain View e che ora si stringono la mano per quello che sarà il più importante rilancio tecnologico della Apple dalla nascita dell’ iPhone. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Apple si affiderà a Google per la nuova Siri: il nuovo modello IA da 1,2 trilioni di parametri costerà un miliardo di dollari l'anno. - facebook.com Vai su Facebook
Siri: Apple pronta al salto di qualità, ma con l’aiuto di Google dlvr.it/TP2ZrC #Siri #Apple #Google #Tecnologia #Innovazione - X Vai su X
Apple e Google, accordo da 1 miliardo sull’intelligenza artificiale di Gemini - L'accordo tra Apple e Google per integrare Gemini negli iPhone vale 1 miliardo di dollari per rilanciare Siri nella corsa all'IA. Scrive panorama.it
Apple e Google, accordo miliardario per sfruttare Gemini su Siri - Apple è vicina a un accordo da circa 1 miliardo di dollari l’anno con Google per usare un modello Gemini personalizzato nella nuova Siri. Scrive iphoneitalia.com
Apple pronta a sborsare 1 miliardo l’anno pur di animare la sua Siri con Gemini di Google. Cosa sappiamo sull’accordo tra le Big - Dopo aver perso la corsa all'AI Apple ha deciso di affidarsi a una Big Tech di certo più attrezzata. Si legge su startupitalia.eu