Apple e Google accordo da 1 miliardo sull’intelligenza artificiale di Gemini

La silenziosa guerra tra Apple e Google a colpi di smartphone e sistemi operativi sembra ormai un ricordo. Ed è un ricordo che vale ben 1 miliardo di dollari ogni anno, una cifra che Apple si appresta a versare nelle casse di Google per resuscitare Siri e Apple Intelligence che arrancano dietro la concorrenza. Siri, ha sempre annaspato per raggiungere i livelli di Alexa di Amazon e del vecchio Google Assistant, mentre la nuova IA di Apple che doveva potenziare l’assistente vocale, è nata in ritardo sul percorso rispetto a ChatGPT di OpenAI e Google Gemini. È un accordo che appare fantaeconomia vista la storica rivalità delle due aziende di Cupertino e di Mountain View e che ora si stringono la mano per quello che sarà il più importante rilancio tecnologico della Apple dalla nascita dell’ iPhone. 🔗 Leggi su Panorama.it

