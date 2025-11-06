Appalti del Ponte legati all' inchiesta sulla sanità in Sicilia la Stretto di Messina | Nessun coinvolgimento diretto o indiretto
«In relazione ad alcune affermazioni riportate dai media sull'indagine in corso per appalti legati alla sanità in Sicilia, la Stretto di Messina non è a conoscenza di alcun coinvolgimento diretto o indiretto del ponte sullo Stretto di Messina». Lo dice la società in una nota. «Contestualmente esprime massimo sostegno e attenzione alle iniziative della magistratura e delle forze di Polizia, volte. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Inchiesta su appalti truccati e nomine nella sanità, spunta anche il Ponte sullo Stretto - facebook.com Vai su Facebook
#PietroCiucci, ad della società che deve costruire il #PontesulloStretto, analizza i possibili rilievi della #CortedeiConti: "Leggeremo le motivazioni e risponderemo a tutto" - X Vai su X
Appalti del Ponte legati all'inchiesta sulla sanità in Sicilia, la Stretto di Messina: "Nessun coinvolgimento diretto o indiretto" - "Con anticipo sull'avvio della fase esecutiva, saranno sottoscritti Protocolli di legalità, conformemente alla normativa di riferimento" ... Segnala msn.com
Appalti truccati in Sicilia, la società Stretto di Messina: ‘Il Ponte non è coinvolto’ - In relazione ad alcune affermazioni riportate dai media sull’indagine in corso per appalti legati alla sanità in Sicilia, la Stretto di Messina precisa di non essere a conoscenza di alcun ... Scrive citynow.it
Appalti truccati in Sicilia, spunta anche il Ponte sullo Stretto - Il nome dell'infrastruttura figura nelle carte dell'inchiesta dei pm di Palermo, nel capitolo sugli accertamenti: quelle pagine sono piene di "omissis" ... Secondo today.it