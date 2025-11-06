Pontedera, 6 novembre 2025 – I lavori per la realizzazione dell’antenna 5G davanti al Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia sono sospesi. Per quanto tempo non è stato definito ma almeno fino a lunedì prossimo 10 novembre, quando in un incontro operativo l’azienda valuterà i siti alternativi che saranno presentati e che sono ritenuti meno impattanti dell’attuale. Ieri mattina tutti gli attori giuridici coinvolti in questi vicenda si radunati intorno ad un tavolo convocato dal Prefetto di Pisa per un incontro che è divenuto più che mai necessario dopo che lunedì scorso i cittadini hanno sbarrato la strada per il cantiere (e per la chiesa) alla betoniera carica di cemento pronto ad essere colato nelle fondamenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna 5G davanti al santuario: subito sospeso il cantiere. “Serve una soluzione alternativa”