Anguissa eletto miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre | battuti Leao e Calhanoglu

Frak Zambo Anguissa è stato eletto “Player of the Month” per il mese di ottobre. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della Serie A, dal quale si apprende che la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Anguissa giocatore del mese di ottobre: battuti Leao e Calhanoglu. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore il centrocampista camerunense, che ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa eletto miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre: battuti Leao e Calhanoglu

