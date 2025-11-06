Anguissa è il Player of the Month di Ottobre

6 nov 2025

Il camerunense premiato dalla Lega Serie A. Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, eletto dalla Lega Serie A “Player of the Month” di Ottobre. Ecco la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

anguissa 232 il player of the month di ottobre

© Forzazzurri.net - Anguissa è il Player of the Month di Ottobre

