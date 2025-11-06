Anguissa è il Player of the Month di Ottobre
Il camerunense premiato dalla Lega Serie A. Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, eletto dalla Lega Serie A “Player of the Month” di Ottobre. Ecco la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Frank Zambo Anguissa candidato al Player of the Month di ottobre della Serie A Il centrocampista del Napoli tra i migliori del mese per prestazioni e continuità. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto ? Metti LIKE al post Iscriviti - facebook.com Vai su Facebook
Matchwinner e Panini player of the match di #LecceNapoli per Anguissa - X Vai su X
Anguissa è il Player of the Month di ottobre: l'annuncio della Lega Serie A - Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa è stato appena nominato Player of the Month ... Secondo tuttonapoli.net
Anguissa show: è tra i candidati al premio di giocatore del mese in Serie A - C'è anche Frank Zambo Anguissa tra i candidati a vincere il premio di giocatore del mese di ottobre assegnato dalla Lega Serie A. Segnala tuttonapoli.net
